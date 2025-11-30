アインシュタインは「常識とは18歳までにつくられたものだ」と定義しました。50代の上司が持つ“常識”と、デジタルネイティブ世代の部下が持つ“常識”は、もはや別物です。そのギャップに気づかず、自分の価値観で「解決策」を提示しても、部下の未来を描く「コーチング思考」は実践できません。本記事では、尾澤まりこ氏の著書『1ON1に悩む管理職必須スキル コーチング思考』（ごきげんビジネス出版）より、未来から逆算して現在地点を確認し、行動を合理的に積み重ねていく「コーチング思考」を身につける方法について解説します。

部下の未来を描く「コーチング思考」を身につけるための3つの心構え

コーチング思考はバックキャスティング的考え方を取ります。未来から逆算して現在地点を確認し、行動を合理的に積み重ねていく方法です。これには3つの心構えが必要になります。

1．オープンマインドで人の話を聴く

1つめは、「オープンマインドで人の話を聴く」ことです。オープンマインドとは、どのような人が目の前に座っても、どのような話の内容や話題でも、ニュートラルで話を聴けることを指します。

当然ながら未来は誰の目にも見えていないものです。まだ物事は起こっていないので形はありません。目の前の人の目標や課題は、ほとんどの場合、まだ形になっていないものです。ある程度の勝算は事前に検討可能だとしても、本当にできるかどうかはやってみないとわからない状態です。そのようなときの私たちの判断基準は、通常の脳の働きの1つとして、いままで経験した自分の常識や自分の価値観に沿って瞬時にできるかできないか判断を下します。それはある意味、生き残るための脳の癖といっても過言ではありません。

「この人にそんなことができるはずない」

「何をいっているのかしら？」

私たちは「脳の癖」に気がつかなければ、目の前の人が話している言葉をそのまま受け取れず、自分の思い込みや経験値で判断することがほとんどなのです。自分の判断や思い込みによる話の聞き方はオープンマインド、つまり話を聞いている側が意識して、「心を開き、よいのか悪いかの判断や感覚を一旦もたず、ニュートラルに聴く」という話の聞き方とはまさに真逆の考え方に陥ります。

なぜ私たちは、いろいろな出来事を自分の物差しで判断するのでしょうか？ ほとんどの場合、「アンコンシャスバイアス」（無意識の思い込み）と呼ばれるものが作用していると私は考えています。少しだけアンコンシャスバイアスの説明をすると、これは誰でももっている無意識の思い込みのことをいいます。

管理職研修などで、「今度、転勤してきた鈴木さん」といわれ、男性を思い浮かべた人はいますか？と聞くと、ほとんどの人が手をあげます。「介護している山田さん」といわれ、女性を思い浮かべた人はいますか？と聞くと、同じように手があがる確率が高い傾向にあります。一見その人にとって「常識」といわれるもので、アンコンシャスバイアスはできあがっています。

たとえば次のように、「〇〇するのがルールだ」という言葉にアンコンシャスバイアスが隠れていることが多いようです。

「〇〇するのは当然だ」

「こういう場合は、〇〇すべき」

「絶対、〇〇に違いない」

つまり、自分が「常識」だと定義しているものに私たちの判断は偏りがちなのです。では、私たちの常識はいつごろできあがったものでしょうか？ アインシュタインは常識について次のように定義しています。

「私たちの常識は18歳までにつくられる」

考えてみると、いま20代の人の18歳までの環境や育ってきた背景と、いま50代の人の18歳までの環境や背景は、「デジタルネイティブ（生まれたときからインターネットが浸透していた世代）」かどうかも含め、時代背景にだいぶ差がありますよね。そのような観点から見ても当然、世代間格差は生まれてきます。そのため今後ますます、いままでとは違うコミュニケーションである「コーチング思考」を取り入れた対話が必須になっていくのです。

アンコンシャスバイアスは脳の情報処理の特性ともいわれています。私たちの脳は、大量の情報処理を毎日行っているため、判断のいらない事柄にはなるべくエネルギーをかけず情報処理をし、それまでの経験則を使います。また、判断が必要なものに対してのみエネルギーを投入して用心深く熱考し判断しているといわれているのです。

脳の特性だから当然アンコンシャスバイアスは誰でももっているもので、自分にもあるのだと気がつくことからすべてがはじまります。コーチング思考を身につける心構えの1つめは、判断をせず、誰もがもっているであろう

アンコンシャスバイアスを意識しつつ、「オープンマインドで人の話を聴く」ことです。

2．同じ目線の当事者、真の応援者であること

2つめは、「同じ目線の当事者、真の応援者である」ことです。とくに上司・部下間、経営者・社員間、もしくは自分と近い関係の人はとくに気をつけるべき心構えになります。

コーチング思考は、部下の目標達成やスキル向上を支援するためのコミュニケーションツールです。批判者や傍観者の視点ではなく、当事者として、また真の応援者としての心構えが必要です。常にその場にいる当事者意識を忘れずに同じ目線を保ちながら部下や社員に接することが、コーチング思考自体の方向性を左右してしまいます。課題や問題を真ん中において一緒に解決する目線と姿勢をもつことです。

想像してください。いつも通勤で使っている道を歩く15分と、まったく知らない道を歩く15分では、私たちの気持ちのもちようはだいぶ異なります。時にはなんだか果てしない道を歩いている気になるかもしれません。ひとりぼっちに感じるかもしれません。あなたの部下はその道を歩いている可能性があります。あなたの社員もその道を歩いているかもしれません。

ぜひ、「同じ目線の当事者、真の応援者でいる」姿勢を徹底して貫いてください。

［図表］出来事をとらえる5つの立場

3．自らの感情のコントロールを行うこと

3つめは、「自らの感情のコントロールを行う」ことです。コーチング思考はコミュニケーションツールです。私たちは自分から多くの情報を発信しています。もちろん、相手からも多くの情報を受け取ることでコミュニケーションを成り立たせています。

その情報のなかには、バーバルコミュニケーションという相手から発せられる言葉そのものだけでなく、ノンバーバルコミュニケーション、言葉以外のもの（声のトーン、身体のしぐさ、目の動き、表情）など、さまざまな情報から判断材料を導き出しているのです。

1960年代に心理学者アルバート・メラビアンによって提唱されたメラビアンの法則では、人間のコミュニケーションにおいて、言葉自体の意味が全体の意味の7％、声の調子が38％、そして非言語的な要素（主に視覚的な要素）が55

％を占めるとされています。つまり、人は話をしなくても、知らないうちに自分の状況を相手に伝えているのです。

あなたの感情が高ぶりを見せたとき、怒りや悲しみはあっという間に相手に伝わります。

知り合いのある面接官は、アナウンサーの面接試験を行う際に、その人が話をする前から合格・不合格を決めているといいます。

私たちも電話でさえ、相手がうなずきながらほかのことに気を取られているなとか、眠そうだなとか、こちらに集中してないな、などの状況がわかってしまうときもありますよね。怒っている人を目の前にして話を続けられる人は少ないです。それは、こちらが口に出さなくてもこちら側の感情が如実に伝わってしまうからです。

感情が安定しない相手とコミュニケーションを取ることはなかなか難しいですよね。話をする上司や経営者側が相手が話しやすい環境をつくるためにも、自らの感情に気を配っていなければなりません。ぜひ、日常的に、ご自身の状況を確認してみてください。

●まとめ

コーチング思考を身につける3つの心構え

1．オープンマインドで人の話を聴く。

2．同じ目線の当事者、真の応援者であること

3．自らの感情のコントロールを行うこと

