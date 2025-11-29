超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #8』が11月28日に配信。チェス世界上位0.5％の野心家が一流企業から絶賛された。

【映像】10点満点9社！ 脅威のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

テンプル大学教養学部に通うジョンソン音央（ねお）さんは学生時代にチェス、バスケットボール、留学に力を入れてきたがここではチェスに絞ってプレゼン。自身が競技人口8億人の上位0.5％のレート帯でプレイしていること、3年間で6576時間を費やしてきたことを語った。チェスを通して、数手、数十手先に何が起きるのか仮説・検証し最善を選ぶ洞察力、さらには「一手のミスで負ける」というプレッシャーと限られた時間という極限状態の中で連続して冷静に判断し続ける精神力と集中力を身につけたとアピールした。



「1番楽しみにしていた方」「なぜバスケ辞めて渡米？」

大内麻衣（株式会社ワコール 人事部 人財・組織開発担当）：チェスにすごく時間を投資されていますが、チェスのどこに惹かれているのですか？

ジョンソン：運が介入しない点が個人的には魅力です。僕は娯楽が好きで麻雀やポーカーなどもしますが、運で負けてしまうことがあります。でもチェスには運の介入が一切なく、根本的にすごく負けず嫌いな自分の性格に合っています。

桂俊成（株式会社ベクトル 執行役員）：今日1番楽しみにしていた方だった。高校2年生の時にバスケットボール部でキャプテンとして準優勝している。なぜ途中で辞めて渡米したのですか？

ジョンソン：本当にずっとバスケットボールをやってきました。でも高校3年になって自分の進路を考えた時に自分の道はバスケットじゃないと気づきました。では、自分ってどんな人間なんだ？ エネルギッシュさや国際力を考えた時に『そうだ、アメリカに行こう』と。すごく怖かったですが高校3年生の4月に自主退学して、結果が出るかわからないアメリカに自分でバイトして片道切符を買って行きました。アメリカに着いてからも年齢の関係で『夜間の学校にしか行けないかも』と言われましたが、学校長にアピールして、どうにかして道をこじ開けました。

松島征吾（Zenken株式会社 取締役）：あなたの人間性が今ぶっ刺さってます。これから何をやりたいですか？

ジョンソン：関わりたいことは3つあります。1つはコンサルタント。たくさんの業界でいろいろなお客様にしっかり最後までバリューを届けたいです。次に金融。僕から見るとやはり金融はすごくダイナミックでかっこいい。そこに携わって世界を動かすような仕事をしたい。最後に人々の娯楽をより幸せな時間にできるようなことをしたいです。



「圧巻のプレゼン。非の打ちどころがない」

企業の採点は、10点満点が9社という過去最高レベルの結果に。

「10点」をつけた株式会社みずほフィナンシャルグループは「圧巻のプレゼンでしたし、人間性も、もう非の打ちどころがない。自分で培ってきた獣道をナローパスで通し、それも楽しそうに話していますが、やられていることは半端じゃない。僕としては“株式会社ジョンソン音央”をみずほ全体で応援したいというのが本音で、それくらいの人かと思います」と絶賛。

「10点」をつけた日本航空株式会社は「先ほど、弊社は航空事業もやっていますが金融・マイルなども力を入れています。フィールドはかなり広いので、ぜひお話しさせていただきたいです」と高く評価。

「10点」をつけた株式会社プロディライトは「本当に言葉がない。もう1つ付け加えて言うとすごく笑顔がいい。あれにけっこうやられていますね」と称賛。

「10点」をつけた株式会社ベクトルも「どこの企業でも若くから活躍すると思いますが弊社を選んでほしい。グローバルで今12都市海外ブランチがあるので若くからその責任者を任せられそう」と絶賛した。