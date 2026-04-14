【WRC 世界ラリー選手権】第4戦 ラリー・クロアチア（デイ3／日本時間4月12日）【映像】共感呼んだ粋な光景（実際の様子）12日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第4戦「ラリー・クロアチア」で、日本人ドライバーの勝田貴元（トヨタ）が前戦に続き2連勝を飾った。サファリ・ラリー・ケニアでの日本人34年ぶり優勝に続く、日本人初のWRC2連勝、そしてポイントリーダー浮上という歴史的快挙を達成したが、その劇的な幕切れの