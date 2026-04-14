14日、参議院外交防衛委員会で立憲民主党の田島麻衣子議員が、自民党大会での自衛官による国歌歌唱を巡り、小泉進次郎防衛大臣を厳しく追及した。 【映像】2人の理事が「退室」した瞬間（実際の様子）田島議員は冒頭「自民党大会で陸上自衛隊所属の自衛官が、国歌斉唱を行ったという点について、小泉大臣に伺いたいと思います」と切り出し、「今回の陸上自衛隊所属の自衛官の方の国歌斉唱、これは、自衛官の政治的行為を制限