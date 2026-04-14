【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 1−1（PK1ー3） 東京ヴェルディ（4月12日／埼玉スタジアム２００２）【映像】尻もちついてもボールキープ＆局面打開元日本代表FWが尻餅状態から相手をかわすボールキープを披露。超人的な体幹の強さを感じさせる野生的なキープ力にファンと解説者が驚愕している。4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が行われ、浦和と東京ヴェルディが対戦。試合は両チームがゴールを奪い合い、