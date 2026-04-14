高市総理がXを更新しました。【映像】高市総理がXに投稿した内容「本日、オマーンのハイサム国王と電話会談を行いました。オマーンは、現下の中東情勢において、地域の緊張緩和に向けて重要な役割を果たしています。また、ホルムズ海峡に面しているオマーンは、地政学的にも、エネルギー安全保障の観点からも、非常に重要な存在です。電話会談においては、私から、オマーンで人的・物的被害が発生していることにお見舞いの意を伝