『M-1グランプリ2025』にて準優勝を果たした人気芸人が、親から仕送りをもらっていることを告白。仕送りのために親は山を一つ売却するも「裕福ではありません」と苦悶の表情を浮かべる一幕があった。【映像】両親から仕送りをもらっていることを告白する瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバ