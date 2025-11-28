この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【11/28だけ】PayPayカードのキャンペーンが重なる神タイミング到来！12月の花王PayPay30%還元とウエル活を最もお得に併用するための計算ツールも大開放」と題した動画を公開。PayPayカードのキャンペーンが重複する11月28日がお得である点や、12月から開催される「超PayPay祭」の注目キャンペーンについて解説した。

まず、PayPayカードに関する2つのキャンペーンが紹介された。一つは11月28日まで開催中の、対象加盟店でPayPayカードを5,000円以上利用すると抽選で最大10万ポイントが当たるキャンペーンである。もう一つは、11月28日から30日までの3日間限定で、PayPayカードをApple PayまたはGoogle Payに設定して支払うと、利用額の10%（上限200ポイント）が還元されるキャンペーンだ。おにまる氏は、11月28日に限り両キャンペーンの条件を同時に満たせる可能性があると指摘した。

次に、12月1日から28日まで開催される「超PayPay祭」の主要企画として「PayPayスクラッチくじ」が発表された。期間中、PayPay残高での支払いで4回に1回、PayPayクレジットやPayPayカードでの支払いなら2回に1回の確率でくじが当たり、1等当選者には決済額の100%が還元される（上限10万ポイント）。

また、同期間中の目玉として、PayPayと花王の共同キャンペーンも発表された。対象店舗で花王商品を合計3,000円以上PayPayで購入すると、最大30%のPayPayポイントが還元される。還元上限は期間中1,500ポイントで、5,000円までの購入が対象となる。おにまる氏は、このキャンペーンとドラッグストア「ウエルシア」の顧客感謝デー（通称：ウエル活）を最もお得に併用するための独自計算ツールを公開したことも明かした。

その他、動画では三井住友銀行口座保有者向けの先着アンケート（1,000Vポイント付与）や、11月30日までのOKJ（暗号資産取引所）口座開設キャンペーン（Amazonギフトカード1,000円分）など、期限が迫ったお得情報も紹介された。PayPayカード利用者は、特に11月28日のキャンペーン重複日を逃さないよう注意が必要である。

YouTubeの動画内容

00:53

【急げ】アンケート回答で1000pt！先着2万名限定
05:41

【11/28まで】PayPayカード利用で最大10万ポイント当たる抽選
06:57

【11/28から3日間】PayPayカードのスマホ決済で10%還元
09:36

【12月】PayPay×花王、最大30%還元キャンペーン詳細
11:08

ウエル活×PayPayキャンペーン併用計算ツールを公開

