Æî¶ËÊÝ¸î¶è°è¤Ç¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¡ÈµÕ¤µ»ý¤Á¾å¤²¡É¡Ä´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÆ°ÊªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡¡À©ºîÂ¦¡Ö¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¸¦µæ°÷¡×

´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¡¢Æ°ÊªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆî¶Ë´ðÃÏ¤Ç¡ÈÈ÷Ãß¿©ºà¤ò¾ÃÈñ¡É¡Ä´Ú¹ñ¡ÖÌÂÏÇÈÖÁÈ¡×
11·î24Æü¡¢MBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÏÊüÁ÷½ªÈ×¤ËÂè3ÏÃ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Í½¹ð¤Ë¤Ï¡¢Æî¶ËÆÃÊÌÊÝ¸î¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ú¥ó¥®¥óÂ¼¡É¤òË¬¤ì¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¿ôÀé±©¤â¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î·²¤ì¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÀµÂÎ?!¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÈø¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇµÕ¤µ¤Þ¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Æî¶Ë¤Î³¤ÍÎÀ¸Êª»ñ¸»¤ÎÊÝÂ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¡ÊCCAMLR¡Ë¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò´Þ¤àÌîÀ¸À¸Êª¤Ø¤ÎÉÔÉ¬Í×¤ÊË¸³²¡¦ÀÜ¿¨¡¦Êá³Í¡¦°ÜÆ°¤Ï¡¢¶Ø»ß¤Þ¤¿¤Ï¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤¬¸ø¼°¤Ê¸¦µæ¤Ê¤É¡È¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¡É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÆî¶Ë¾òÌó¤Î´Ä¶ÊÝ¸î°Ñ°÷²ñ¡ÊCEP¡Ë¤Ë¤âÄÌÊó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄÌÊó¼Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¸ø¶¦ÊüÁ÷MBC¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥Ú¥ó¥®¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÌÀ³Î¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÆî¶Ë¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤Ø¤Î¡ÈÍ³²¤Ê´³¾Ä¡É¶Ø»ß¾ò¹à¤ò¿¼¹ï¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡ÙÀ©ºîÂ¦¤Ï¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤Î¸¦µæ°÷¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤Ï12·î1Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ï¡¢µ¤¸õ´Ä¶¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ëÆî¶Ë¤Ç¸ÉÎ©¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë²Ê³Ø´ðÃÏ¤ÎÂâ°÷¤¿¤Á¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¡È°ì¿©¡É¤òÆÏ¤±¤ë²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢´Ú¹ñMBC¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË22»þ50Ê¬¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
