男鹿市の男鹿水族館GAOで、キタイワトビペンギンのヒナがふ化しました。男鹿水族館によりますと、28日現在で体重はまだ91グラムですが、ふ化直後の63グラムから順調に増えています。親ペンギンからエサをもらいながら、すくすく成長しています。キタイワトビペンギンのヒナがふ化するのは今シーズン初めてです。 ヒナは小さく親のお腹の下にいるため観覧側からヒナを直接見るのは難しいということですが、時間によって