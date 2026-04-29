しらせの艦橋に光が降り注ぐようなオーロラ＝3月、南極海（魚眼レンズ使用、小野数也さん提供）第67次南極観測隊に参加した北海道大技術職員の小野数也さん（48）が、南極海で観測船「しらせ」に乗船中の3月、鮮明なオーロラをカメラで捉えた。小野さんは写真とカメラが趣味で、観測業務の合間に撮影した。写真には、水平線付近の低い位置に赤と緑のカーテンのような光が写っている。別のカットでは、しらせの艦橋に光が降り