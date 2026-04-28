ホテルメトロポリタンは、「Suicaのペンギン春の味覚ビュッフェ」を5月2日から6日まで開催する。魚のムースで仕上げたSuicaのペンギンオードブル、仙台牛と豚肉のハンバーグにSuicaのペンギンパイを乗せたメイン肉料理、Suicaのペンギンがバブルバスを楽しむ様子を表現したメインデザートは1人1品ずつ用意する。ビュッフェ料理はゴルゴンゾーラとスナップエンドウのカナッペ、炙りカツオと小柱のマリネ、豚肩肉のグリル、アトラン