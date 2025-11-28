この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【高性能・小型タブレット】8.8インチの高性能タブレット「Xiaomi Pad mini」をレビューします。これは見逃せませんね」と題した動画を公開。8.8インチの小型サイズながら、非常に高い性能を持つ本機の実力を多角的に評価した。



戸田氏はまず、本体のデザインを高く評価。金属製のボディは高級感があり、ダイヤモンドカットが施されたボタン類など、細部の作り込みについて「すごくいい」と称賛した。また、8.8インチというサイズ感は「片手でも余裕で持てる」とし、携帯性の高さを指摘した。



本機の最大の魅力として、戸田氏はディスプレイとCPU性能を挙げる。ディスプレイは3K（3008×1880）と高解像度で、最大165Hzのリフレッシュレートに対応している点に触れ、「ゲームにもいける」とその滑らかさを評価。CPUにはMediaTekのハイエンドチップ「Dimensity 9400+」を搭載しており、ベンチマークテストではマルチコアで8000を超えるスコアを記録。「完全にハイエンドです」とその処理能力に太鼓判を押した。



さらに、USB Type-C端子が2つ搭載されている点もユニークな特徴だ。これにより、充電しながらSSDなどの外部ストレージを接続するといった拡張性の高い使い方が可能になる。他にも、高精度なAI文字起こし機能など、便利な機能が搭載されている点も紹介した。



一方で、GPSが非搭載である点や、スピーカーが2つである点は惜しいポイントとして挙げた。総評として、戸田氏は77点と評価。性能や質感は申し分ないものの、74,980円という価格設定について、もう少し安ければさらに魅力的だったとの見解を示した。小型で高性能なタブレットを求めるユーザーにとって、本機は有力な選択肢となるが、その価格に見合う価値を見出せるかが購入の鍵となりそうだ。