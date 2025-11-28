この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「人間は何のために生きているのか？」と題した動画を公開。多くの人が抱える根源的な問いに対し、独自の視点から持論を展開した。



高須幹弥氏は、このテーマを取り上げた経緯として、以前の動画で軽く触れた際に視聴者から多くの反響が寄せられたことを明かす。また、美容クリニックのカウンセリングでも、外見の悩みの根底に「生きづらさ」や人生に対する漠然とした不安を抱える患者が多いと指摘する。



高須幹弥氏は動画の冒頭で「自分は何のために生きているのか、考えるために生きている」と自身の結論を提示。人間は動物と異なり知能が高いため、食欲や睡眠欲といった本能的な欲求が満たされると、より高次元の問いに悩み始めると分析した。その上で、特定の答えは存在せず、自分自身でその目的を考え、見つけ出していくプロセスそのものが生きる意味であるとの見解を示した。



さらに高須幹弥氏は、人間が生きづらさを感じる一因として「辛いことのインパクトは嬉しいことの5倍から10倍ある」という心理的な働きに言及。ネガティブな出来事のほうが強く記憶に残るため、多くの人が悲観的な思考に陥りやすいと解説する。その打開策として、子育てや仕事、趣味など、どんなことでも良いので「目的や目標を持つこと」が重要だと語る。目標に向かって努力し、達成し、また新たな目標を設定するというサイクルの繰り返しが、人生を豊かにする原動力になると主張した。



最後に高須幹弥氏は、目標が見つからず無気力になってしまった場合は、無理に考え込まず、まずは休息を取り、心身を回復させることが先決だと助言。その上で、自分なりの生きる目的を見つける旅を続けることの重要性を説いて締めくくった。