11月24日に放送されたバラエティー番組『県民スター栄誉賞』（日本テレビ系）。47都道府県の地元民が最も愛する“地元の顔No.1”を選ぶ番組だが、静岡県ブロックでまさかの番狂わせが起きた。

【写真あり】県民スター栄誉賞で4位に選ばれた「静岡の上沼恵美子」

「静岡の上沼恵美子」と呼ばれることも

「1位は長澤まさみさん、2位が広瀬すずさん、3位は広瀬アリスさんと姉妹が入りました。ここまでは順当だったのですが、4位に久保ひとみさんという方がランクインしたのです」（テレビ誌編集者、以下同）

5位から8位までは三浦知良、中山雅史、長谷部誠、内田篤人とサッカーの元日本代表選手が並び、サッカー大国ならではの結果に。ちなみに、9位は久保田利伸、10位はももいろクローバーZ・百田夏菜子というランキングだった。

SNSではこの発表に、

《夏菜子ちゃん久保ひとみに負けてるやんけ！》

《キングカズより上の久保ひとみさんって誰？》

などと騒然となっていた。

「この日のゲストとしてスタジオに来ていた内田篤人さんも、『1、2、3位は皆さん、多分、納得だと思う』としながら、4位の久保ひとみさんの名を挙げ。『静岡だったらスゴいんです』『みなさん、知っといてください』と強力プッシュしていたほどでした」

そうそうたる有名人のなかで異彩を放つ“久保ひとみ”の名前。彼女は一体何者なのだろうか？

「ネットでは《静岡の上沼恵美子》という書き込みも見られます。特別、毒舌というわけではありませんが、元気で明るい、親しみやすさが売りのタレントさんです。

月曜から金曜まで夕方の情報バラエティー番組『まるごと』（静岡第一テレビ）に20年以上レギュラー出演、また土曜は2時間の生放送『らじコン』（静岡エフエム）に同じくレギュラー出演。ほぼ毎日のように、テレビからラジオまで静岡県民にはおなじみの番組に登場しています」

“静岡の女帝”謙虚な姿

しかし、久保さんは静岡のただのローカルタレントとは違う、かなりの売れっ子だという。

「コマーシャルは20社近くの地元企業と契約し、ほとんど静岡のCMを独占しているような状況です（笑）。彼女の顔のラッピングバスが街を走っているくらいです。その抜群の知名度と高い発信力を生かし、出身の浜松をPRする『浜松やらまいか大使』や、静岡県警の詐欺防止広報官など、さまざまなイメージキャラクターとしても活躍しています」

2019年4月からは芸能事務所のワタナベエンターテインメントと業務提携。全国放送に出ることも珍しくない。

「昨年5月放送の同番組では5位にランクインしていましたから、1ランクアップしています。しかも昨年は、静岡県民が選ぶ地域貢献度では1位にも選ばれていたのです」

まさに“静岡の女帝”だが、本人は至って謙虚のようだ。

「久保さんは25日、自身の公式Xで、友人から、同番組の4位にランクインしたことを報じるネットニュースの画像が友人から送られたことを紹介。

ただ記事内には55歳と、実年齢より1歳若かったことから《歳も一歳若くなってて嬉しいです…笑 これを励みに今日からまたがんばります》とつづっていました」

果たして次回放送ではトップ3の牙城を崩せるのか？