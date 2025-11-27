この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「はじめてのLINEでも安心！QRコードで友達追加する方法が一瞬でわかる！」にて、講師のひらい先生がLINEアプリでの友だち追加方法を徹底解説した。本動画では、初心者にも分かりやすく、QRコードを使った追加手順を指導。また、LINEアプリ利用時に多くの人が迷いがちな“許可”設定について注意点も語った。



ひらい先生はまず、「LINEのアプリを開いてホーム画面にします。そこから人型のマークをタップしてください」と具体的な操作手順を説明。「真ん中にあるQRコードという部分をタップします」と続け、視聴者がつまずきやすいポイントを順序だてて案内した。



特に注目されたのは、QRコード画面で表示されるスマホの「写真と動画の撮影の許可」設定について。ひらい先生は「これ何かというと、LINEのアプリが写真とか動画の撮影していいですか?という許可をですね、出す確認なんです」と背景を明かし、「今回のみにしてしまうと、また何回も何回もこの確認画面が出てしまうので、アプリの使用時のみを選んでください」と強調した。



操作の最終段階についても「今カメラが立ち上がったので、QRコードを読み取ってください」と簡潔にまとめ、相手側にQRコードを表示してもらう必要があることも補足。初心者やシニア層からも「なるほど！」の声が上がりそうな丁寧な内容となった。



締めくくりとしてひらい先生は「アプリの使用時のみを選ぶことで毎回許可を求められる手間が減ります」と繰り返しアドバイス。動画は、LINEの初歩的な操作に不安があるユーザーに寄り添った、分かりやすいガイドとなっている。