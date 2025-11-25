Â¼¾å½¡Î´¡Ö½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×WBC¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¸«¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¡¡BS¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¡¤À¤«¤é¡¢Ä©¤à¡ÁÌîµå¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Á¡×¡Ê¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò½é¤á¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£µ¨¤¬NPB¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤ËÄ¹´üÌ©Ãå¡£¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï22ºÐ¤À¤Ã¤¿22Ç¯¤ËÂÇÎ¨¡¦318¡¢56ËÜÎÝÂÇ¡¢134ÂÇÅÀ¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç3´§²¦¤Ëµ±¤¡ÖÆüËÜµå³¦¤Î´é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íâ23Ç¯½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WBC¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î4ÈÖ¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¸å¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¿¿¸å¤í¤Ç¸«³Ø¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢ÁÛÁü¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¾å¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¼«Ê¬¤è¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤è¤êÎÉ¤¤ÂÇµåÂÇ¤Ä¤Ê¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡Ä¡£ËÍ¤â¤Þ¤À¤¢¤Î»þ23ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£