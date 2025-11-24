¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó11·î¥é¥¦¥ó¥ÉºÇÂç¤Î¼ý³Ï¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡×
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï10·î10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¡¢4Æü¸å¤Ë²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢°ìµ¤¤Ë3ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¥ß¥é¥¯¥ëÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¼çÎÏDF¼õÆñÂ³¤¤Î¿¹ÊÝJ¤Ë¡È34ºÐ¤ÎµßÀ¤¼ç¡É Ã«¸ý¾´¸ç¤¬3Ï¢¾¡¡õ2»î¹çÏ¢Â³¥¼¥íÉõ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë
¡¡11·î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢14Æü¤Ë¥¬¡¼¥Ê¤ò2¡Ý0¤Ç½³»¶¤é¤·¡¢18Æü¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢Áê¼ê¤Ë½ª»Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð3¡Ý0¤Î´°¾¡¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î10¡Á11·î¥é¥¦¥ó¥É4»î¹ç¤Ç»Ø´ø´±¤òºÇ¤â´î¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤È¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹½êÂ°¤ÎFWÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê24¡Ë¤ÎÌµÁÐ¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤È3ÀïÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¸åÈ¾17Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Æ±26Ê¬¤ËFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¡¢¸åÈ¾22Ê¬¤Ë1¥È¥Ã¥×¤ÎÇØ¸å¡¦¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿FWÆîÌîÂó¼Â¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Æ±33Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼êPAÆâ¤Ç±¦ÂÎ¢¤ò»È¤Ã¤¿°ú¤µ»¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇDF¤ò¸¸ÏÇ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë±¦Â¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¿DF¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ëº¸²¼¤Ë3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÂ©¤Îº¬¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¸µ¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÊÔ½¸Ä¹¤ÇDAZN¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°²òÀâ¼Ô¤ÎÃæ»³½ß»á¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Î¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ï¢È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæÂ¼¤Ïºòµ¨¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥ï¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ïº¸¥ï¥¤¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥·¥ã¥É¡¼¡¢1¥È¥Ã¥×¡¢2¥È¥Ã¥×¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ïº¸¥ï¥¤¥É¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÉÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤Ï¸òÂå½Ð¾ì»þ¤«¤é¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¸åÈ¾26Ê¬¤ËFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢7Ê¬¸å¤Ë¥È¥É¥á¤Î3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂÐ¤·¤¿DF¤¬ÊÒÊý¤ÎÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡ã¸Ô´Ö¤¬³«¤¯¡ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¿Þ¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ëº¸²¼¤òÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£DF¤Î¸Ô´Ö¤òÈ´¤±¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¯¤ÆGKµã¤«¤»¡£ÃæÂ¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆÀ°Õµ»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÄÀÃåÎäÀÅ¤ËÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯µ»ÎÌ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ç¤â½Ð¿§¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡¤³¤Î·èÄêÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤µ¤â»Ø´ø´±¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ðº¸¥ï¥¤¥É¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎFW»°ãø·°¤ÈÁè¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸¥ï¥¤¥É¤Î»°ãø¤Èº¸¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÃæÂ¼¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¹¥Ï¢·¸¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¹¶¤áÆþ¤ì¤Ð¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¡£1¥È¥Ã¥×¤ÎFW¾åÅÄ¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃæÂ¼¤À¤Ã¤¿¤é¾åÅÄ¤ÎÂåÌò¤â½½Ê¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÃæ»³»á¡Ë
¡¡»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤â¾å¼ê¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤¬¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£