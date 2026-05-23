インスタグラムで報告サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーに選出された中村敬斗（スタッド・ランス）からの報告に反響が広がっている。W杯本大会のメンバー発表から6日、公開した一本の動画がファンを歓喜させた。25歳の中村は、正確な技術と高い決定力を武器に、日本代表ではアタッカーとして活躍。3月に行われたイングランドとの国際親善試合（1-0）では、三笘薫（ブライトン）の決勝点をアシストし、大