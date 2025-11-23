ÂçÊ¬²ÐºÒ¡¢¾ÆÂ»¤Î4³ä¶õ¤²È¤«¡¡»Ô¡ÖÌÚÂ¤Â¿¤¯ÂÑ²ÐÀÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç18Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡¢»Ô¤¬2020Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶õ¤²È¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢º£²ó¾ÆÂ»¤·¤¿Ìó170Åï¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4³ä¤ËÅö¤¿¤ë70ÅïÁ°¸å¤¬¶õ¤²È¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢»Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Öº´²ì´Ø¤ÏÌÚÂ¤¤Î¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¡¢Æ¯¤¼ê¤ÎÎ®½Ð¤ä½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¶õ¤²È¤Ï²þ½¤¤µ¤ì¤º¡¢ÌÚÂ¤¤Î³°ÊÉ¤Ê¤É¤ÏÉ÷²½¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Êºà¼Á¤Î¡ËÂÑ²ÐÀ¤âÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¸ý¸º¤ä¹âÎð²½¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¶õ¤²È¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¡¢°ÂÁ´À¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º´²ì´ØÃÏ¶è¤Î¶õ¤²È¤Ï561·ï¤Ç¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÂçÊ¬ÃÏ¶è¤Ë¼¡¤®2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢»ÔÁ´ÂÎ¤Î¶õ¤²È¤ÎÌó16¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Î¸å¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ç¶õ¤²È¤Î¿ô¤¬Áý¸º¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢¾Æ¤±¤¿·úÊª¤Î¤¦¤Á70Åï¤Û¤É¤¬¶õ¤²È¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£