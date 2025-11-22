「悔しい」「良いサッカーしてたけどな」U-17日本のベスト８敗退を惜しむ声続々「お疲れ様でした」【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は現地11月21日、準々決勝でオーストリアと対戦。０−１で敗れた。
日本は序盤から攻め込むも、なかなか好機を活かせず、前半を０−０で終える。迎えた後半、49分にセットプレーの流れから先制点を許してしまい、１点ビハインドに。その後、さらに攻勢を強めたが、最後までゴールが遠かった。
勝利すれば初の４強進出を果たせたが、惜しくもベスト８で敗退。無念の結果にSNS上では「お疲れさまでした」「悔しい」「ベスト４の壁は高い」「この経験を忘れずに頑張ってください！」「良いサッカーしてたけどな」「最後まで強く戦った」「この悔しさを次のステージで晴らそう」といった声があがった。
若き代表チームの終幕を惜しんでいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
