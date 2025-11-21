新型「“水平対向”4WDスポーツカー」登場！ ただ“速い”だけでない快適性の高さも魅力!? 「700馬力」超えのポルシェ「911ターボS」は“新フェーズ”へ

最強911はどう進化した？ 新開発Tハイブリッドがスゴい！

ポルシェジャパンは2025年9月、新型「911ターボS／ターボS カブリオレ」を発表しました。そのパフォーマンスをスペイン・マラガで開催された国際試乗会でいち早くチェックしました。どんなクルマなのでしょうか。

ポルシェ新型911ターボS クーペ。711馬力の“Tハイブリッド”が生み出す加速は、まさに“別次元”の速さだ

“991.2”と呼ばれる先代「911」の後期モデルから、「GT3」および「GT3 RS」を除くモデルに“ライトサイジング”ターボエンジンを搭載したポルシェ911。現行モデルの“992”もそれを受け継いでいます。

そして“992.2”となった後期モデルでは、GTS系モデルに“Tハイブリッド”と呼ばれる電動ターボチャージャーを備えたハイブリッドシステムを搭載し、一層の効率化とパフォーマンスアップを果たしました。

そこで気になるのは、果たして「911ターボ」はどうなるのかという点です。BEV（電気自動車）の「タイカン」のように、ほぼ出力性能だけが異なるモデルを“ターボ”と呼ぶのか、それとも新たに異なるパワーユニットを搭載するのか、気になっていた911ファンも多いでしょう。

正解は後者でした。2025年9月8日に発表されたポルシェの新型911ターボＳ／同カブリオレは、新開発のツインターボエンジンを搭載した専用仕立てのＴハイブリッドとして登場。そのスペックは最高出力711馬力、最大トルク800Nmと圧倒的で、まさに“量産911過去最強”の一台となっています。

インテリアは最新世代のレイアウトを採用。12.6インチの曲面ディスプレイが視認性と先進感を高めている

今回私は、その新型ポルシェ911ターボSの走りを、スペイン・マラガで開催された国際試乗会で体験することができました。

まず、クーペのボディサイズは全長4551mm×全幅1900mm×全高1305mm（カブリオレは1304mm） で、ホイールベースは 2450mm。従来型と大きく変わらない寸法ながら、空力性能やシャシ制御の進化によって、走りの質感はまったくの別物に仕上げられています。

ニュー911ターボSの搭載エンジンは、3691ccの水平対向6気筒ツインターボです。このエンジンは、インジェクターを除き、ほぼ完全に新開発で、エンジン高は従来ユニットより110mmも低くなっています。

また２基のｅターボ（電動ターボチャージャー）は、左右のシリンダーバンクのすぐ側に配置されていて、コンプレッサーホイールとターボホイールが、それぞれ73mmと65mmと、GTS系（83mmと80mm）から小径化された点が特徴となっています。

つまり新型ターボSのツインターボエンジンは、従来ユニットより低重心であることはもちろん、電気モーターとタービン小径化による過給の立ち上がりの良さ、ｅターボとシリンダーの距離を近づけたことで、GTS系のシングルターボユニットより高レスポンスで高出力を狙って設計されているのです。

エンジン単体では最高出力640馬力／6500rpm、最大トルク760Nm／2750〜5000rpmを絞り出します。またエンジンと8速PDKの間には、60kW（81馬力）と188Nmを発揮する電気モーターを搭載。この結果、711馬力／800Nmという圧倒的なスペックを達成したのです。

“2.5秒の壁”を破る凄まじい加速。走りはどう変わった？

結果、新型911ターボＳのクーペモデルは、0-100km／h加速が2.5秒、０-200km／h加速は8.4秒という、凄まじい加速性能を実現しました。

これは従来モデルをそれぞれ0.2秒と0.5秒も短縮する数値です。ちなみに新型は、発進から2.5秒で26.5m地点まで到達（従来モデルは17m）します。

電気モーターや1.9kWhのリチウムイオンバッテリーなどを搭載したハイブリッド車であるため、従来モデルより車両重量が80kgほど増加したこともあって、最高速度は322km／hと従来モデル（330km／h）より低くなっていますが、300km／h超の速度域はドイツのアウトバーンでも現実的ではありません。

ニュルブルクリンクのノルトシュライフェ（北コース）のラップタイムが7分03秒92と、従来モデルの記録を14秒も凌駕することからも、実質的な速さは新型が確実に勝っていると言えます。

さて今回は、スペイン・マラガ郊外のホテルを起点に、アスカリサーキットまでの往路とサーキットでクーペを試乗、サーキットからホテルまでの帰路でカブリオレを試乗したのですが、新型911ターボSの仕上がりは素晴らしいの一言でした。

まず乗り心地が非常に上質です。足回りはとてもしなやかで、路面からの入力のカドをしっかりいなし、700馬力オーバーのハイパフォーマンスモデルとは思えない快適性を味わえます。またターボのレイアウトや新開発のチタン製エキゾーストシステムのおかげか、静粛性も非常に高く、快適性は驚くほど高いのです。

また大人しく走っている分には非常に運転しやすく、デイリーユースにも全く問題なく使えるドライバビリティを備えています。しかし、一旦右足を“少しだけ”深く踏み込めば、途端に猛烈な加速を披露します。高速道路やワインディングロードでは敵なしの速さです。ドライバーには高い自制心が必要かもしれません。

カブリオレも、基本的にはクーペと同様ですが、車両重量がクーペより85kg重いことから、若干大人しめの印象です。とはいえ、こちらも0-100km／h加速2.6秒、0-200km／h加速8.8秒、最高速度322km／hと猛烈な速さです。しかもオープンエアドライビングが楽しめるのですから、極めて欲張りなクルマと言っていいでしょう。

サーキットでドライブしたクーペは、衝撃的な速さでした。電気モーターで加速をアシストし、低回転域から電動ターボが瞬時に過給を始めるので当然と言えば当然ですが、Ｔハイブリッドはあらゆる速度域でターボラグなどという言葉とは無縁の、怒涛の加速力を発揮します。

911ターボS カブリオレはクーペより85kg重いものの、圧倒的な加速力はそのまま。オープンならではの爽快感が魅力

また新型は、フロントが255／35ZR20、リアは325／30ZR21と、リアが従来モデルより10mm太い専用開発のピレリ「Pゼロ」を装着しているほか、アクティブリアウイングやアクティブフロントスポイラー、フロント左右の可動式クーリングフラップ、アンダーボディの新開発アダプティブフロントディフューザーなど、エアロダイナミクスも進化。

さらに毎秒200回も制御が行われるehPDCC（アクティブ電動油圧式スタビライザー）や、スプリングレートやダンパー油圧、減衰特性の制御を行う可変サスペンションシステムのPASMやリアアクスルステアリングも標準装備しています。

これらにより極めて低ドラッグ（Cd値0.31）で、素晴らしくスタビリティに優れた走りを実現しました。ハンドリングはGTS系モデルと比較すると、若干ですがアンダーステア傾向が感じられます。

とはいえステアリング操作に対するノーズの反応が遅いと感じることはなく、アンダー／オーバーステア状態に応じて前後駆動力配分を緻密に制御する電子制御4WDシステムやリアアクスルステアのおかげで、この上なく気持ちの良いハイスピードドライビングを楽しむことができました。

911のターボモデルは、これまでもあらゆる状況で最高のパフォーマンスを発揮する、日常からサーキット、はてはスキー旅行まで使える“オールラウンダー”という存在でしたが、新型911ターボＳは、それがさらにレベルアップし、より多くのドライバーがその楽しさを味わえる、極めて懐の深い一台になったという印象です。

新型911ターボＳの車両価格（消費税込）はクーペが3635万円、カブリオレは3941万円と決して安くはありませんが、手に入れれば最高のカーライフを一生楽しめるでしょう。