【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】走って見返したい！決意⇒即ギブアップ…＜第8話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？　今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？　お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。

第8話　見返したい私



【編集部コメント】

体重を増やし続けていたクミさんは、お義母さんや旦那さんからの言葉をきっかけに走ろうと決意しました。颯爽と走れるようになれば、毎日ジョギングしているお義母さんのことも見返せますね。しかしわずか1km走ってみただけで、全身の痛みに襲われてしまい……？　慣れない人が急に運動をはじめてもうまくいかないものなのかもしれません。

原案・ママスタ　脚本・ササミネ　　編集・井伊テレ子