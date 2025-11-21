テレビでネタを見せる番組が減った分、トーク仕切りの能力、さらにロケでの対応力が芸人の人気を左右するとはよく指摘されるところである。

今や司会がメインで、あまりロケに出ることがなくなった明石家さんまだが、スタジオの外でも抜群の「能力」を見せ、スタッフを感服させていたという。単なる対応力に留まらないその「人間力」とは――。

さんまと公私ともに長い時間を過ごしてきた元日本テレビプロデューサーで映像プロデューサーの吉川圭三氏の新著『人間・明石家さんま』をもとに見てみよう（以下、同書より再構成しました。文中敬称略）。

さんま、「ダーツの旅」に出る

さんまのプロとしての意識の高さを挙げていけばキリがない。

まず「面白いもの」を作るためには、決して労を惜しまない。それは泥にまみれる覚悟さえあると言っていい。

「ダーツの旅」にゲスト出演したさんまの対応力に、「あんなに大物なのに、仕事に手を抜かない人は見たことがない。本当にすごい」と同行スタッフは興奮気味に語ったという

これは、私が日本テレビのスタッフから聞いた話だ。所ジョージ司会の「笑ってコラえて！」の「日本列島ダーツの旅」という企画にさんまがロケゲストとして初めて出演したときのことである。



ご存じの方も多いと思うが、この番組では所が日本地図に向かってダーツを投げて、刺さった全国各地の市町村にロケに行く。通常は番組スタッフが取材に赴くのだが、特番ではさんまが現地を訪れるのが年末恒例になっている。突然田舎に芸能界屈指のスターが現れるのだから、現地は大騒ぎである。



これはそもそも、私の乱暴な思いつきで始まった企画だった。スタジオを主戦場とするさんまには不躾（ぶしつけ）ともいえるオファーだったが、さんまは即決即断でGOを出してくれた。「さんま御殿」はタレントが相手、「恋から」であっても素人とはいえ全国オーディションを経て「面白い女性・ツッコミどころがある女性」を選んでいる。それに引き換え、「ダーツの旅」はぶっつけ本番、出会う素人の「村人」たちはオーディションどころかネタ打ち合わせのための事前アンケートすら取っていない。まさに出たとこ勝負の通りすがりの村人である。「さんまちゃんの日本ダーツの旅。当然、これはインパクトがあるよね」と所が言った通りである。



しかし、「ごく普通のおじさん」「ごく普通のおばさん」「ごく普通の子供」からさんまが見事に笑いを引き出してゆく様子を私たちスタッフは何度も目撃してきた。

さんまは、何の情報もないまま村人達を最高に面白く“料理”してしまう。まさに楽屋トーク、雑談芸が最高に活かされる舞台だったのだ。百聞は一見にしかずではあるが、その内容は毎回大盛り上がり。VTRを見るスタジオのタレントや観覧者も沸きに沸く。さすがである。

その後の展開に「あの方は何かとんでもないロケ運を持ってます」と同行スタッフも驚いたという

一方で、その収録は「超」がつく強行軍だ。おおむね、早朝に東京を出発し、現地でロケがスタートするのが午前9時〜10時というのが平均的。当然ながら、人気者のさんまはスケジュールがパンパンに詰まっているため、その日の夕方頃までにロケをこなし、日帰りで東京に戻らねばならない。

「ここに泊まろか？」

しかし2009年の年末、山形県のある村でのロケは非常に運が悪かった。午前中から昼頃まで村中を歩いても、なかなか面白い村人を発見することができなかった。遅い昼食をとりながら、スタッフたちの間に重苦しい空気が流れ始める。

ダーツの旅に出るのは初めてとはいえ「面白いかどうか」「取れ高が十分かどうか」は、さんま本人が一番わかっている。さんまはスタッフにこう切り出した。



「オレ、明日の午後2時までに東京に戻れれば大丈夫。……ここに泊まろか？」

スタッフは「さんまさん。とんでもない」と慌てた。

「でも、もしロケの予算が無いんやったらスタッフの宿泊費とか晩飯代とかオレが払うで。ここら辺の民宿でみんなで寝たらええやんか」

ディレクターからADやドライバーまで十数人はいる。さらにスタッフは慌てた。

「どうする？ 大広間で語り明かしながら雑魚寝でもかまへんよ。オレは」

というさんまに対し、

「いやいやとんでもない、どうにかこれから頑張りましょう！」

とスタッフは返した。その気持ちに現場のスタッフはみんな胸が熱くなったという。

幸いにもその後、さんまとスタッフの必死の努力で、夕方5時頃までに立て続けにさんまと同様に離婚歴のある村人がいる「山形バツイチ街道」とも言うべき道にブチあたり、極上のインタビューを撮ることができた。しかし、さんまはスタッフに言う。

「どうする？ もう一泊できるで？ 金はオレが払うで」

「いえ、さんまさん、もう十分です。このまま東京へお帰りいただいて大丈夫です」

「ホンマか？ 泊まってもええねんで？」

「いえいえ、凄いのが沢山撮れてますから！」

「そうか。わかった。ほな、後は頼むわ！」

そういってさんまは東京への帰路についた。こうしたロケでなるべく早く東京に帰りたがるタレントが多いなか、さんまの姿勢はスタッフたちの印象に強く残った。

「あんなに大物なのに、仕事に手を抜かない人は見たことがない。本当にすごい。しかもあの方は何かとんでもないロケ運を持ってます」

帰京した同行スタッフは興奮気味に私に語った。

吉川圭三（よしかわ・けいぞう）

1957（昭和32）年東京下町生まれ。早稲田大学理工学部卒。1982年日本テレビ入社、「世界まる見え！テレビ特捜部」「笑ってコラえて！」等のヒット番組を手掛ける。ドワンゴ、KADOKAWAを経て2025年10月現在は映像プロデューサー。『たけし、さんま、所の「すごい」仕事現場』等著書多数。

