4月27日、木村拓哉（53）が自身のYouTubeチャンネルを更新。東京・渋谷にある「ギャルカフェ10sion」を訪れ、お笑いコンビ・エルフと“ギャル文化”を体験する動画を公開した。入店前に店の前に佇み、「いま令和ですよ」「やめとくか」と戸惑いを見せていた木村。勇気を出して店の扉を開けると、エルフ・荒川（29）を含めた5人のギャルから「いらっしゃ〜い」と盛大な歓迎を受けた。木村は咄嗟に扉を閉めて「なんかのアミューズメ