お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）が29日放送されたフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」に出演。MCの明石家さんまの一言に「ふざけんなよ！」と“キレる”一幕があった。この日、同番組では住むだけで体調がととのうとされる「カラダに良い家」について、さまざまな専門家が解説するなどした。田中は昨年12月、自身のインスタグラムで二級建築士に合格したことを報告している。そのため、話の流れでさんまが田中に対し「