友人「悩むと考えるって違う」→“めっちゃ頭いいやつ”の考え方に2万いいね「痛感してる」「大事」【ママリ】

皆さんは、難しい仕事や問題に直面したらどうしますか？どう解決しようか悩みますし、手が止まってしまいますよね。あまりに難しいと、どこから手を付けていいのか…なんてことも。





友人はわからないことに直面した時「とにかく書き出す。何が分かればいいかが分かるようになる」と話します。分からないところが分かったら、そこを調べる。【考える】とは、ぐちゃぐちゃに絡まった糸を解くような作業なのかもしれませんね。



この投稿には「全然分からない資料も、書き写しながら分からない部分に〇をつけて深堀りして調べたりすると、分かってきたりします」「XXがわからないからできない→XXがわかればできる→XXってなんだ？って感じでいつもやってる」と、コツについてのコメントもありました。



「大人になった今も役に立ってて。難しい仕事に遭遇したら、何が難しいのか、どこがネックになりそうか等々、書き出すようにしてる」と語るのりおさん。仕事や勉強だけでなく、人生の悩みなどにも応用できそうですね。問題に直面した際の考え方が役立つ投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）