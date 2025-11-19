日本アカデミー賞優秀主演男優賞にノミネートされたこともある、若手イケメン俳優・水上恒司（26）に初となるロマンスが明らかになった。

水上は2018年、「岡田健史（おかだけんし）」の芸名で、オーディションを勝ち抜き、ドラマ『中学聖日記』（TBS系）で、主演・有村架純の相手役である黒岩晶役に抜擢され、芸能界デビューを飾った。

2022年8月、水上は前事務所を退所し、「岡田健史」から本名の「水上恒司」へ改名した。独立後も俳優業は順調で、朝ドラ『ブギウギ』に出演。さらに、主演を務めた映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』ではアカデミー賞優秀主演男優賞を受賞するなど、確かな演技力で唯一無二の存在感を放ち続けている。

直撃に「はい、お付き合いしてます」

11月上旬、取材班は幹線道路に程近い庶民派スーパーで、水上と彼女の姿を目撃した。

「二人は手を繋いで買い物デートをしたりと仲睦まじい様子でした。買い物を終えた後、2つの大きなバッグを水上さんが持ってあげるなど、彼女に気遣いを見せる場面もありました」（目撃者）

水上は取材班の直撃に、「はい、お付き合いしてます。別に隠すようなことではないと思うので！」と堂々たる交際宣言。

水上をマネジメントをする事務所に交際について問い合わせると、「プライベートは本人に任せていますが、同棲などはしていないと本人からは聞いております」と回答した。

