いま「AIバブル」で失敗しない投資思考…期待が先行した市場で痛手を負わないための3原則

AI（人工知能）ブームにより、関連企業の株価が軒並み上昇している昨今。一方で過熱感も広がっており、「バブル崩壊」を懸念する声もささやかれる。著書累計900万部に迫るベストセラー作家で、近刊に『AI時代の［お金を稼ぐ力］』がある本田健氏が、バブルで痛手を追う人の共通点と、「AI相場」で失敗しないための心得を教える。

バブルで痛手を負う人の共通点

ここ数年、AI関連の企業やサービスに資金が集まり、株価や市場が急騰しています。

「この波に乗らなければ損をする！」という空気の中で、無理をして投資をする人も増えています。

たしかに、AIは社会を大きく変える力を持っており、そこにビジネスチャンスがあるのも事実です。しかし、過去の歴史を振り返ると、どんな技術革新にも必ず「過熱したブーム」と「冷え込み」が訪れました。

インターネットバブル、仮想通貨バブルなど、期待が先行した市場は、必ず一度は大きな調整を迎えます。だからこそ、AI時代に投資をするなら、浮き足立たず、冷静な視点を持つことが大切です。

AIブームに限らず、バブルで痛手を負う人には共通するパターンがあります。

・周りが買っているからと何も調べずに飛び込む

・借金や生活資金を投じてしまう

・短期で大きく儲けようとする

・下がったときにパニックになり、安値で手放す

こうした行動は、投資というより「投機」です。冷静さを失った判断は、最終的に高くつきます。

AIというテーマ自体は、長期的に見れば確かに伸びる分野です。ただし、数か月単位で必ず右肩上がりになるとは限りません。むしろ、短期的には激しい上げ下げを繰り返します。

だからこそ、投資は短期的な勝負ではなく、長期的に育てる視点で考えることが重要なのです。

「AI投資」で失敗しないための3つの原則

(1) 余剰資金で行う

生活費や生活防衛資金に手をつけてはいけません。「最悪ゼロになっても困らないお金」で行うのが基本です。

(2) リスクを分散する

AI関連企業やファンドに集中投資するのではなく、他の業界や資産と組み合わせます。リスクヘッジをすることで、急な市場変動にも耐えられます。

(3) 情報に踊らされない

「これを買えば絶対儲かる」という甘い言葉に注意しましょう。一度自分で調べ、根拠を持って判断する習慣をつけましょう。

投資の情報収集や判断にも、AIは役立ちます。

・企業分析や業界動向をまとめてもらう

・投資戦略のシミュレーションを行う

・分散ポートフォリオの提案を受ける

こうしてAIの力を借りながらも、最終的な判断は自分で行うことが大切です。

バブルの裏にある「本質」を見抜く

バブルが生まれるのは、人々の期待が一気に高まるからです。その期待が過剰になると、一時的に価格が膨らみすぎます。

では、価値がないのかというとそういうわけではありません。バブルがはじけても、本当に価値があるものは残ります。

インターネット株が世界で高騰したとき、「ドットコムバブル」という言葉が生まれました。バブルがはじけて投資家は痛い目に遭いましたが、その後インフラは残りました。

AIも同じです。一時的に市場が冷え込んでも、長期的に見れば社会の基盤として成長していきます。だからこそ、本質的な価値を見極める目を養うことが重要です。

バブルに振りまわされずに行動する人だけが、最終的に恩恵を受けられます。大切なのは、急がず、恐れず、しっかりとした準備と判断を積み重ねること。AIの未来を信じつつも、足元を見据えた投資思考を育てていきましょう。

焦る必要はありません。正しい知識と習慣を身につければ、チャンスはいつでもつかめます。

本質的な価値を見抜く目と、ブレない判断軸こそが、あなたの最大の武器です。AIという変化の波に、振りまわされるのではなく、乗りこなす意識を持ちましょう。

それが、未来の自由と安心につながっていくのです。

