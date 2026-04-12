いつも湿っぽく汚れているバスマットはヤバイ！貯蓄運がUPするおすすめのバスマットとは ヤバい！あまり洗っていないバスマット お風呂のバスマットは珪藻土で貯蓄運UP バスマットは、風水的に邪気や厄などの悪い気を払い退ける働きがあります。 そんなバスマットがいつも湿っぽい、汚れているといった状態だと、本来の役割を果たしてくれないことに。 まめに洗うのが大変だったら、珪藻土（けいそうど）のバスマットも