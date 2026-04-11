恨みが募り、憎しみの対象を銃で殺害した――ところが実は、その人物は殺される前にすでに死んでいた…。 1万体以上の死体の解剖に携わったベルギーの法医学医、フィリップ・ボクソ氏は、そんなウソのような殺人を解明したことがある。 一体、どのような状況で死が訪れ、なぜこんな奇妙なことが現実に起こったのか。そして、殺人を犯したハズが結果的には「遺体を傷つけただけ」だった、弾を放った者の運