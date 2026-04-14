作家の乙武洋匡さんが2026年4月13日、Xで「バリアフリートイレ」について問題提起した。「中から出てくるのは健常者に見える方ばかり」乙武さんは「体感ベースで恐縮ですが、最近『バリアフリートイレ』を利用しようとしても埋まっていることが多くなったように感じます」と指摘した。「車椅子ユーザーの外出が増えたということなら大歓迎なのですが、中から出てくるのは健常者に見える方ばかり」とポツリ。「もちろん、内部障害を