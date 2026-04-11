作家の志茂田景樹氏（８６）が１１日に自身のＸを更新。自身の健康状態について明かした。志茂田氏は２０１７年に関節リウマチを発症し、２４年に要介護５の認定を受けている。９日には「要介護５の認定を受けて３年目に入りました」と報告。「介護、看護、診療、入浴などのサービスに当たる皆様と日々接しながら、そのご努力には胸を打たれる心地です。そのご努力に応え少しでも体調の改善、維持に努めるのが我々利用者の責務