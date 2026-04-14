ドナルド・トランプ米国大統領は13日（現地時間）、自身をイエスのように描写した画像をソーシャルメディア（SNS）に投稿したが、キリスト教界の強い反発を受け、約12時間後にこの投稿を削除した。保守的なキリスト教界はトランプ大統領の中核的な支持層とされる。トランプ大統領は12日夜、SNSに白い衣服を着て赤いマントをまとい、病に苦しむ人物の額に右手を当てている自身の画像を投稿した。人工知能（AI）で生成されたとみられ