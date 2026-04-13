社会学者古市憲寿氏が、12日放送のTOKYO FM鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後10時30分）に出演。開催中ののラストツアーをめぐり、驚いていることを語った。5月末で活動を休止するのラストツアーが3月13日、北海道大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）でスタートした。共演の元放送作家鈴木おさむ氏が「のライブツアー開幕してるんですけど、本当にテレビ出なかったね」とメディアでの紹介が