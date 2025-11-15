¡È½÷»ùÅð»£¶µ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¡ÉºÇ¸å¤Î1¿ÍÂáÊá¡¢Éã¿Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡ÖÀÊÊ¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×¡Ö¡Øº£²ó¤Ï¡Ù¤Ã¤ÆÉã¿Æ¤Î¸ÀÍÕµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼
¡¡11·î6Æü¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ç¡¢½÷»ùÅð»£¶µ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖºÇ¸å¤Î1¿Í¡×¤È¤µ¤ì¤ë¹ÃÈå³¤·îÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤¬»ùÆ¸Çã½Õ¡¦»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥í¥ê¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊõ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ä¡×²¬»³¸©¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô
¡¡¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô¤Ï²¬»³¸©ÀÖÈØ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£º£Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ä²£ÉÍ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤é6¿Í¤¬´û¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·×7¿Í¤ÇÁ´°÷¤¬¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©AFLO
¡¡²ÈÂðÁÜº÷¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿SSD¤Ë¤Ï¾¯½÷¤ÎÃåÂØ¤¨Æ°²è1ÅÀ¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¹ÃÈåÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ëÅÙ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åð»£Æ°²è¤Ê¤É¤òÊÝÂ¸¤·¤¿USB¤ò½èÊ¬¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1ÅÀ¤À¤±¤Ï½èÊ¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ê¥³¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÊõ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤¬ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Éã¿Æ¤Ï¡Öº£²ó¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤Ø½Ð¤·¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ©»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Õ¥³¥á¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¤â¡Ä
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ËÂÐ¤·¤ÆYahoo¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÌòÃæ³Ø¹»¶µ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¿¦¾ì¤ÇÉÔ¾Í»öËÉ»ß¸¦½¤¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅªÓÏ¹¥¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦ËÉ»ß¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸½¾ì¤Îº¤ÏÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Øº£²ó¤Ï¡Ù¤Ã¤ÆÉã¿Æ¤Î¸ÀÍÕµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤â¼¡²ó¤â¤Ê¤¯¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ºÇÄã¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Æ¤«¤é¤Î¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤¿¸·¤·¤µ¤ÏÂçÀÚ¤«¤â¡£¤ªÉãÍÍ¤Ï¡¢¤´¼«Ê¬¤Î°é¤ÆÊý¤ÈÂ©»Ò¤Îºá¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¼±Åª¤ÊÂÖÅÙ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀÊÊ¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢»Ò¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÆÈÈËÉ»ß¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡þ
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤äÁÄÉã¤Î¹ðÇò¡¢¡È½÷»ùÅð»£¶µ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¡É»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î20Æü¹æ¡Ë