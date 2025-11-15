サッカー・キリンチャレンジ杯 日本―ガーナ（１４日・豊田スタジアム）――日本（世界ランキング１９位）はガーナ（同７３位）に２―０で快勝した。

日本は１６分に南野が先制点を奪い、６０分に堂安が強烈なシュートを決めてリードを広げた。日本は１８日、国立競技場でボリビア（同７６位）と対戦する。

素早いパスで強靭な身体能力を無力化

日本の確かな進化を感じさせる勝利になった。アフリカの雄・ガーナに快勝し、チーム作りが順調に進んでいることを、力強く示した。

１６分、中盤でボールを奪った佐野が久保からリターンパスを受けると、スペースを縫うように持ち上がり、パスを送る。上田が相手ＤＦを釣り出し、フリーの南野が落ち着いて流し込んだ。ボール奪取後、相手の強靱（きょうじん）な身体能力を無力化する素早いパスワークは、「いい守備からいい攻撃」というコンセプト通り。後半には堂安が左足で追加点を挙げ、「イメージ通り」と胸を張った。

森保監督は「６月にチームを一度壊した」と言う。３月にワールドカップ（Ｗ杯）の出場権を獲得すると、次の活動となった６月は大きくメンバーを入れ替え新戦力の発掘に注力した。約半年ぶりに主力を集めた９月の米国遠征では２試合とも無得点だったが、それも覚悟の上。指揮官の「１０、１１月と自然と良くなっていくと思っていた」という思惑通り、１０月にブラジルを撃破。この日は得点シーンの他にも何度も鋭い攻めを繰り出し、久保は「連係、連動という面できょうは良かった」とうなずいた。

Ｗ杯を見据え、一つのポジションに２人のレギュラー格を置こうと野心的に取り組んできた日本。遠藤（リバプール）や板倉（アヤックス）を起用しなかったのも、その一環だ。「結果を出してくれて、さらにチームを進めていける」と森保監督。戦力を増やしながら、高みを目指していく。その歩みにぶれはない。（星聡）

日本、４試合ぶり無失点

日本は４試合ぶりに相手を無失点に封じた。１０月のブラジル戦に続き鈴木淳、谷口、渡辺の３バックが先発。パワーやスピードにたけたイングランド・プレミアリーグ屈指のアタッカー、ガーナＦＷセメンヨ（ボーンマス）らに体の当て方などを工夫して対応し、自由にプレーさせなかった。手応えを口にしながらも谷口は「このレベルを最低限というか、継続してやっていかないといけない」と気を引き締めた。

北野と後藤「グイグイ」代表デビュー

２１歳の北野と２０歳の後藤がフル代表デビューを飾った。７５分、同時にピッチに入ると「僕らはグイグイいきたかった」（北野）と前線ではつらつとプレー。長身の後藤が体を張って起点になれば、北野は持ち前の運動量で相手ＤＦをかき乱した。ただ、味方との連係が合わない場面もあり、２人ともシュートは０本。北野は「見直すべきことが多い。今日はただ、デビューできただけ」と足元を見つめた。

南野、代表通算得点歴代８位に

南野が１４日のガーナ戦のゴールで代表通算２６得点とし、歴代８位で木村和司氏に並んだ。

日本・森保監督「選手たちの準備力と、チャレンジ精神が結果につながった。無失点、複数得点で勝利できたことは、さらなる自信になる。（１０月のブラジル戦とほぼ同じ先発にしたのは）選手の経験値を上げる、底上げをさらにしていくということで起用した」

【交代】

（日）菅原（ブレーメン）＝６８分堂安、藤田（ザンクトパウリ）＝６８分田中、安藤（福岡）＝７５分南野、後藤（シントトロイデン）＝７５分上田、北野（ザルツブルク）＝７５分久保、佐藤（岡山）＝８２分中村