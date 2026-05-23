攻撃の選択肢「外れるのはカズ、三浦カズ」とは、1998年サッカーW杯のメンバー発表に際して、岡田武史監督が放った衝撃発言である。【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像W杯北中米大会が来月に迫る中、過去にさまざまなドラマを生んだ代表発表が行われた。実は、選外となったメンバーからこそ森保一監督の思惑が読み取れる。“サプライズ落選”だと物議を醸してい