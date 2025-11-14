TKOÌÚ²¼¡¢°Ü½»Àè¥¿¥¤¤Ç¤Þ¤¿¤â¡ÈÌäÂê¡É¹ÔÆ°¡Ä¥È¥¤¥ì»£±Æ¤Ë¡Ö¥«¥á¥é²ó¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£°Ü½»Àè¥¿¥¤¤Ç¤ÎÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¡ÈÌäÂê¡É¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï9·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°Ü½»Àè¤Î¥¿¥¤¤Ç¡¢ÁÎÎ·¤¬Ãå¤ë·¶ºÀ»Ñ¤Ç»û±¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤ä¡¢»û±¡¼þÊÕ¤ò¹ç¾¸¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤¬¡ÈÂç±ê¾å¡É¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤â²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿ÌÚ²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦¥¿¥¤¤Ç±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¤ÏÀäÂÐ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÎ®¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀäÂÐ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÍ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¥È¥¤¥ì¤ò±Ç¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÚ²¼¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎµÒ¤¬¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»ý¤Ä¥«¥á¥é¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£´é¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸å¤í¤Ç¥È¥¤¥ì¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¥«¥á¥é²ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¥È¥¤¥ìÆâ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£