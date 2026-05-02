フェザー級ノンタイトル10回戦2日に東京ドームで行われるボクシングのフェザー級（57.1キロ以下）ノンタイトル10回戦に出場するIBF世界同級8位・阿部麗也（KG大和）が、1日に都内の後楽園ホールで前日計量に臨み57.1キロでパスした。同級6位・下町俊貴（グリーンツダ）も56.9キロでクリア。“サラリーマンボクサー”の阿部は、大舞台で確かな存在感を示すことを誓った。戦績は33歳の阿部が28勝（10KO）4敗、29歳の下町が22勝（12