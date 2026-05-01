K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が1日、都内で引退会見を開催。現役生活を支えてくれた妻でタレントの川口葵への感謝の思いを明かした。29日に開催された「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」のメインイベントでマッチメークされた引退試合では1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（