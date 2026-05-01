K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝teamVASILEUS）が1日、都内で引退会見を開催。1年前に首のヘルニアを発症してことを告白した。29日に開催された「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」のメインイベントでマッチメークされた引退試合では1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）と激突。入場前