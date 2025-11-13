さいたま市南区の整骨院で40代女性客の身体を触るなどのわいせつな行為をしたとして院長が逮捕された。高学歴を売り文句に「整骨院」院長と「進学塾」塾長を兼ねる“二刀流”をアピールしていたが、その人物像と評判は――。

【写真】施術の途中で間接照明に切り替え……現場となった整骨院

複数の人から同様の被害申告が

《この技術は辛さだけでなく、循環機能にも勿論好影響を与えるので身体の中から健康にそして美しくなります。痩身、小顔、脚痩せ等、にも。お客様は 凄い！不思議！を連呼していました》

自らの施術テクニックについて、ホームページでそう喧伝していたのは、さいたま市南区の『アール・キューブド武蔵浦和西口整骨院』院長の柔道整復師・西脇肇容疑者（61）。40代女性客に対する不同意わいせつの疑いで埼玉県警浦和署が10月30日に逮捕した人物だ。

「被害女性と2人きりで施術中の犯行でした。5月11日午後3時ごろから同6時ごろまでの間、院内で女性の身体を触るなどのわいせつな行為をした疑いです。西脇容疑者は“今の時点で覚えていません”と否認しています。整骨院ですから客の身体に触れるのは当たり前ですが、問われているのは通常の施術行為ではありません。

性犯罪ですので犯行の詳細は明かされていませんが、相手の同意がない、または同意する意思を表明することが困難な状態の相手に対し、わいせつな行為を行ったということです。女性から話を聞いた夫が警察の性犯罪被害相談電話窓口に連絡して発覚しました。ほかに複数の人から同様の被害申告があるといい、警察は余罪も視野に入れて捜査中です」（全国紙社会部記者）

同院はJR武蔵浦和駅から徒歩約5分の賃貸マンションの一室で約5年前に開業。「完全個室、完全予約制」を謳い、関係者などによると、ほかに常駐スタッフはおらず、店舗兼住宅として1人で暮らしていたとみられる。

同じマンションの男性住人はこう話す。

「顔を合わせれば、向こうから挨拶してくれるので、私のほうからも挨拶するようになりました。感じのいい男性ですよ。白衣などは着ず、ジャージの上下に寒いときはヤッケを羽織るようなスポーティーな服装が多かったですね。ホームページなどに掲載している写真よりは白髪が目立つようになっていますが、実年齢よりは若く見えてスポーツインストラクターみたいな雰囲気でした」（同住人）

ホームページや地域住民に配布した宣伝チラシなどの院長プロフィールによると、進学校として有名な都立小石川高校（現・都立小石川中等教育学校）を経て慶応大商学部を卒業。

大手銀行に勤務したのち経営コンサルタントとして独立し、筑波大学大学院でMBAを取得した。柔道整復師の国家資格のほか、宅地建物取引士や中小企業診断士、ファイナンシャルプランナーの有資格者を謳っている。

異色なのは学習塾を併設していること。募集する生徒は、なぜか《偏差値40以下または70以上》と限定している。園児から中・高生までの個別指導で《勉強が超得意、難関校受験》を対象とし、入塾には保護者同伴の面接をパスしなければならない。

同業者は「礼儀正しく、穏やかなイケメンという印象」

同院が入居する部屋のドアや窓、ベランダの柵など至るところに整骨院や塾をPRする貼り紙がベタベタ。塾の講師紹介では《慶大卒、筑波大院MBA》を大きな文字で書くなどエリート自慢が目を引く。

整骨院の集客では高学歴もアピールしようがなさそうだが、ホームページの院長挨拶で、

《整骨院の技術的な水準を高めることにも苦労し、筑波大学大学院でMBAを取得した時よりも真剣に、施術技術の向上に努めました。その結果、3〜4年でお客様から技術をご評価いただけるまでになりました》

としっかり盛り込んでいる。インターネットの口コミでは、同院の施術を評価する声が目立ったが、実際のところはどうだったのか。

同じ武蔵浦和エリアの同業者男性は「本当にあそこの院長が逮捕されたんですか」と驚く。

「お客さんから評判はよかったはずですよ。彼の店への行き方を尋ねられたことがありましたし、移転前の店舗の常連さんが追いかけてきて施術を受けていましたから。男性客もついていましたね。同業者には開業挨拶して回るなど礼儀正しく、穏やかなイケメンという印象でしたので事件にはビックリです」（同業者男性）

同院のホームページの記述によると、決して順風満帆とはいえず、開業からほどなくコロナ渦に見舞われた。しかし、

《定期的に訪れる緊急事態宣言等で、時間的余裕ができるタイミングもあり、更に技術向上に取り組みました。その結果、指の感覚がかなり鋭敏になり、指に疲労が蓄積しない限りは、指先だけでかなりの治療ができるようになりました》

と時間を有効活用したという。同院のキャッチコピーは、

《他で治せないを治す》

《治すだけでは終わらない》

《身体を中から美しく》

月1回程度の猫背矯正で身体を15歳若返らせた実績もあるという。しかし、容疑が事実ならば悪い意味で、治すだけでは終わらない施術に手を染めていたということになる。