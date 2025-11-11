Äëµþ¹â¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¥»¥ó¥Ð¥ÄÅö³Î¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÅì¤Î²£¹Ë¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¤Î¤«
¡¡Äëµþ¤Î2010Ç¯½Õ°ÊÍè16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤¬Åö³Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ÎÍ´Þ¤à¥×¥íÃíÌÜ¤Î¹â¹»À¸¡Ö¹Ã»Ò±àÁÈ¡×Á´¿ÊÏ©¤¬È½ÌÀ¡ª ¸©´ôÉì¾¦¡¦²£»³²¹Âç¤Ï´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±àÂç¤Ø
¡¡9Æü¤Î½©µ¨ÅìµþÂç²ñ·è¾¡¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à8¶¯¤Î´ØÅìÂè°ì¤ÈÂÐÀï¡£0-0¤Î»°²ó¤ËÂÇ¼Ô12¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµ¤8ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢5»î¹çÏ¢Â³¥³¡¼¥ë¥É¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯ÂÇ¤Î´ØÅìÂè°ì¤ò8-4¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ï½Õ²ÆÄÌ»»26²ó½Ð¾ì¤·¡¢½Õ1²ó¡¢²Æ2²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÄëµþ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÅì¤Î²£¹Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢11Ç¯²Æ°Ê¹ß¤Ï¹Ã»Ò±à¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤ÎÃæ³Ø¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤ÏÄëµþ¤¬Åìµþ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÏÄëµþ¤¬¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¹»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Äëµþ¤È´Ø¡ÊÅìÂè¡Ë°ì¡¢¤¢¤È¤ÏÆó¾¾³Ø¼Ë¡ÊÂçÉÕ¡Ë¤Ê¤É¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ø¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÄëµþ¤Ï³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åìµþ¤ÎÍË¾Ãæ³ØÀ¸¤¬¤½¤¦¤Ê¤é¡¢»ëÀþ¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ÎÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éô°÷¤ÏÅìµþ¤äºë¶Ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶á¹Ù¤ÎÄÌ³Ø·÷Æâ¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¤¬¡¢18Ç¯¤ËÈÄ¶¶¶èÆâ¤Î³Ø¹»¤Î¤½¤Ð¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎÀ¤¬´°À®¡£Á´¹ñ¤«¤éÍÎÏÁª¼ê¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ»Î´Ü¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢3¥é¥ó¤ò´Þ¤à5ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤·¤¿ÌÜÂåÎ¶Ç·²ð¡Ê1Ç¯¡Ë¤ÏÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£187¥»¥ó¥Á¡¢91¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÅê¤²¤Æ¤Ï147¥¥í¡¢Î¦¾åÉô¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Ë¤´ÝÅê¤²¤Ç¤ÏÀÄ¿¹¸©1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿°ïºà¤À¡£Â¿¤¯¤Î¶¯¹ë¹»¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÄëµþ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¸«¤¿»þ¤ËÂÇ·â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Ï°¦ÃÎ¤ä¿À¸Í¤Ê¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬´ØÅì°Ê³°¤ÎÁª¼ê¡£º£Ç¯¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²Æì¤Î¤¦¤ë¤ÞÅì¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¸µµð¿Í¡¦ÂçÌî´ÆÆÄ¤ÈÄëµþOB¤Îµð¿Í¡¦»°Âô¥³¡¼¥Á¡Ê¸½¡¦¹ñºÝÉôÄ¹¡Ë¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤â¤¢¤ê¡¢²Æì¤«¤éÄëµþ¤ËÆþ³Ø¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶¯¹ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÈÅÚ¤Î¹»Äí¤ò¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢17Ç¯1·î¤ËÁ´ÌÌ¿Í¹©¼Ç¤ÎÌîµåÉôÀìÍÑ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬´°À®¡£¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Î½¼¼Â¤âÉü³è¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬À»ÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£