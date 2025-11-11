「第76回紅白歌合戦』の司会に綾瀬はるか（40）が抜擢された。2019年以来、6年ぶりの司会となる。有吉弘行（51）は3年連続3回目、今田美桜（28）が初。NHKの鈴木菜穂子アナ（43）が2年連続2回目となる。

「有吉は19年から『有吉のお金発見 突撃！カネオくん』という冠番組を持っており司会の評判はいい。今田は今年度前期朝ドラ『あんぱん』の主人公だったので理解できる。ただ、綾瀬に関しては、現在大河ドラマ『べらぼう』のナレーションを担当しているとはいえ、わざわざ6年ぶりの司会に抜擢した理由がどうもはっきりしません」（NHK関係者）

紅白の実施本部長である小池明久氏によると、「いまお茶の間で最も愛されているお三方」とのことだが、綾瀬はSixTONES・ジェシー（29）との熱愛報道が今もくすぶっている。昨年夏、綾瀬のマンションで同棲状態になっていると女性セブンがスクープし、両事務所とも報道を否定せず。ジェシーの個人事務所も《プライベートはお任せください！ 仲良くさせていただいております。ズドン》とコメントしたという。

ただ、これにジェシーのファンが、ファンを軽んじた発言だとして炎上状態に。これだけストレートなコメントを出し、綾瀬の年齢を考えると、結婚を前提としていることは十分に考えられた。事実、ジェシーはかねて「結婚したいと思う人としか付き合わない」と公言もしてきた。



そして綾瀬の紅白司会が発表されると、ジェシーファンからは早速SNSで《今年からSTARTO社タレント復活だから期待していたのに》《これで『SixTONES』の紅白選出漏れ決定〉といった投稿が相次ぎ、落胆の声とともに、綾瀬に対する恨み節が漏れ伝わってきている。

では、ジェシーとの今後はどうなるのだろう。

「昨年夏に2人の交際報道が出てからは、綾瀬は仕事をかなりセーブした状態が続いていました。今年は、6月からNHKの夜ドラ『ひとりでしにたい』に主演して好評を得ましたが、大河以外の活動はほぼこれ１本だけでした。来年公開予定の映画『箱の中の羊』でお笑いコンビ千鳥の大悟（45）とダブル主演し、撮影も9月から始まっていますが、今のところ明らかにされている仕事もこれだけです。彼女のオファー自体が減っているとはとても考えられないので、やはり、しかるべき時のためにセーブしていると思います」（女性週刊誌記者）

"しかるべき時"とは、やはり"結婚前後"になるのだろうが、現在SixTONESの活動は絶好調。STARTO社がタレントのプライベートに一切関わらない事務所とはいえ、もしジェシーが結婚となればグループ活動やファンに影響を与えないわけがない。

「ジェシーも“ズドン”と公言したわけですから、さすがにうやむやにすることはないでしょう」（前出の女性週刊誌記者）

年末年始、突然の結婚発表なんて可能性もありそうだ。

