テレビ朝日が「あのちゃんねる」（月曜深夜0時45分）の放送を終了すると28日、公式サイトで発表した。発表では「この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました」と報告。「番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます」としている。同番組ではあのが、共演者から嫌いな芸能人を問われ、鈴