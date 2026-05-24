お笑いコンビ「千鳥」の大悟が２４日、ＴＯＫＹＯＦＭ「木村拓哉Ｆｌｏｗ」に出演。映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）で共演した女優の綾瀬はるかについて語った。大悟と綾瀬が主演を務める同作は、フランスで開催されたカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品。公式上映後の現地では、９分にわたるスタンディングオベーションを浴びた。２人は作中で夫婦役を演じている。大悟は、撮影を振り返って「むちゃくち