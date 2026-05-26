お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、27日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。映画『箱の中の羊』で綾瀬はるか（41）とW主演を務めた大悟の驚きの“役作り”が明かされた。【写真】本当の親子みたい…桑木里夢を優しい笑顔で見守る綾瀬はるか＆大悟この日は「大悟 映画W主演記念企画！芸人こそ最高の役者！？ SP」というテーマでスタート。番組冒頭、綾瀬の夫役を演じた大悟について、是枝裕