《とても気持ちよかった》。マッサージ店の“口コミ”としては、施術を受けに行きたくなるような文言なのだが……。

6日、タイ国籍の12歳の少女を働かせていたとして、労働基準法違反（最低年齢）容疑で東京都湯島の個室マッサージ店『リラックスタイム』の経営者・細野正之容疑者（51）が逮捕された。

「同店は夏ごろから12歳の少女を従業員として雇い、マッサージなどの接客業務を行わせていたそうです。また、産経新聞によると、同店ではタイ人の30代女性に男性客へ性的サービスをさせていたとして、風営法違反の容疑もかかっており、12歳の少女にも同様の行為をさせていたとみられています」（全国紙社会部記者）

少女は6月に母親に連れられて来日。母親は少女を残して姿を消し、9月に少女が東京出入国在留管理局に助けを求め、今回の件が発覚したという。

「タイ人女性が短期間でひんぱんに入れ替わって勤務していたようです」（社会部記者、以下同）

同店は“タイ古式マッサージ”を謳っていたが、すでに削除された同店サイトに掲載された女性セラピストの写真の多くは、胸元が露わになった露出度の高い服を着用。顔は明らかに“加工”されたものだった。

料金は60分＝8,000円、90分＝10,000円、120分＝12,000円となっているが、

「サイトで公開している料金は、あくまで正規のマッサージ料金で、性的サービスについては別料金でしょうね」

さらには、現場となった“施術ルーム”とみられる写真も公開されている。

「マッサージ店は、ベッドもしくは寝転べるようにマットやカーペットなどを敷いた部屋が多いかと思いますが、同店の施術ルームは、なぜかリクライニングチェアのような椅子が置かれていました。マッサージはうつ伏せの状態で揉まれることも多いはずですが、それができるような環境には見えない。“正規”のマッサージは果たして行われていたのか疑問に思えますね」

施術ルームは、カーテンで間仕切りされた部屋で、薄暗く狭い。この環境で12歳の少女が性的サービスを強要されていたと考えるとおぞましい。

「同店のレビューサイトでは“気持ちよかった”というような声も投稿されていますが、それは果たして本当にマッサージによる感想なのか……。そう考えるとゾッとしますよね」

8日、少女の母親は台湾で警察当局によって拘束されたことが発表された。少女の未来は――。