迷ったらコレ。楽天ふるさと納税で人気の返礼品まとめ【2025年11月版】

今年も残り2カ月を切りました。そろそろ「ふるさと納税どうしよう…」と考え始める頃ではないでしょうか。今回は「楽天ふるさと納税」で特に人気の返礼品をピックアップ。人気のものは受付が終了することもあるので、今のうちに済ませておくのがおすすめですよ。

いくら丼が約8杯分（400gの場合）。鮭いくらの醤油漬け 200g〜2.4kg

一切れずつ凍結されているので使いやすい。厚切りの塩銀鮭 約1.5kg〜約3kg

※規格外（打ち身、不揃い、色飛び）ですが、通常のものと鮮度や風味に変わりはありません

溢れる肉汁とふわっふわの食感。デミソースハンバーグ 10個〜20個

お刺身でも食べられる高鮮度を実現。カット生ずわい蟹 500g〜1kg

発送時期も指定可能。厚切りと薄切りを選べる牛タン 400g〜2.4kg

口に入れた瞬間に広がる旨味と香り。5kg〜20kgから選べる「さがびより」

スライスと焼き肉用で厚さを選べる。黒毛和牛の赤身 500g〜2kg

訳ありでお得。長野の「サンふじりんご」2kg〜10kg

買いに行く手間も省ける。1箱220組のティッシュ 5個入り×12セット

定期便あり。350ml 500ml / 24本 48本で選べる「アサヒ スーパードライ」

