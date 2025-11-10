迷ったらコレ。楽天ふるさと納税で人気の返礼品まとめ【2025年11月版】
いくら丼が約8杯分（400gの場合）。鮭いくらの醤油漬け 200g〜2.4kg
【ふるさと納税】総合1位常連 いくらの町 鮭 いくら 醤油漬け 200g / 400g / 800g / 1.6kg / 2.4kg 200gパック【内容量が選べる】 ふるさと納税 いくら 海鮮 北海道 イクラ 小分け ふるさと ランキング 人気 高評価 白糠町
10,500〜96,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
一切れずつ凍結されているので使いやすい。厚切りの塩銀鮭 約1.5kg〜約3kg
※規格外（打ち身、不揃い、色飛び）ですが、通常のものと鮮度や風味に変わりはありません
【ふるさと納税】 訳あり 厚切り 塩銀鮭 切り身 1切れ 約110g~150g 【選べる内容量】約1.5kg 約 2kg 約 3kg 定期便 人気 鮭 さけ しゃけ サーモン 魚 魚介類 冷凍 厚切 肉 厚 塩鮭 銀鮭 ふるさと 送料無料 切身 規格外 千葉県 銚子市 銚子東洋
10,000〜37,500円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
溢れる肉汁とふわっふわの食感。デミソースハンバーグ 10個〜20個
【ふるさと納税】★Wレビューキャンペーン実施中★【累計4000万個突破！】＼個数が選べる！／鉄板焼ハンバーグ デミソース 10個〜20個 温めるだけ 福岡 飯塚 冷凍 小分け 大容量 ハンバーグ 肉 牛 簡単調理 特製 湯煎 人気 お試し 【20250303レビューCP】
10,000〜16,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
お刺身でも食べられる高鮮度を実現。カット生ずわい蟹 500g〜1kg
【ふるさと納税】 年内お届け先行予約 最短3営業日以内発送 12月31日まで配送指定OK！ランキング上位常連★【生食 OK】カット生ずわい蟹 内容量 500g〜1kg(総重量 700g〜1.3kg) /1〜5箱 [着日指定可]【甲羅組 海鮮 ズワイガニ お歳暮 お中元 ギフト】
11,000〜100,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
発送時期も指定可能。厚切りと薄切りを選べる牛タン 400g〜2.4kg
口に入れた瞬間に広がる旨味と香り。5kg〜20kgから選べる「さがびより」
【ふるさと納税】★最短5営業日以内出荷★総合1位獲得★ブランド米 ★特A評価15年連続 令和6年産 7年産 新米 選べる配送月 さがびより 令和 新米 先行予約 米 お米 精米 白米 ブランド米 【選べる容量】5kg 10kg 15kg 20kg 佐賀県産 数量限定
10,000〜46,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スライスと焼き肉用で厚さを選べる。黒毛和牛の赤身 500g〜2kg
【ふるさと納税】【年内発送】 総合ランキング1位【すき焼きor焼肉】数量限定 生産者応援 4等級以上 黒毛和牛 赤身 スライス 焼肉 500g 1kg 1.5kg 2kg 肉 牛肉 すき焼き しゃぶしゃぶ 牛丼 和牛 小分け ギフト 贈り物 ミヤチク 宮崎県 都農町 送料無料
12,000〜34,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
訳ありでお得。長野の「サンふじりんご」2kg〜10kg
【ふるさと納税】＜令和7年度収穫分先行予約＞りんご 訳あり 果物 2kg 5kg 10kg サンふじ 長野 わけあり くだもの フルーツ 交換保証 不揃い 規格外 傷 光センサー 信州 林檎 感謝りんご 2キロ 5キロ 10キロ 12000円 長野県 飯綱 R7年１２月 から R8年１月発送
7,000〜20,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
買いに行く手間も省ける。1箱220組のティッシュ 5個入り×12セット
【ふるさと納税】ランキング1位獲得! _クラリスボックスティッシュ60箱(1箱220組(440枚))(5個入り×12セット)_ ティッシュ ティッシュペーパー 日用品 常備品 生活用品 まとめ買い 【配送不可地域：離島・沖縄県】【1256759】
14,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
定期便あり。350ml 500ml / 24本 48本で選べる「アサヒ スーパードライ」
【ふるさと納税】ビール アサヒ スーパードライ (選べる 350ml 500ml / 24本 48本 / 単品 2ヶ月〜12ヶ月定期便 12ヶ月定期便) | 最短3日発送 選べる配送月 アサヒビール お酒 アルコール Asahi アサヒビール 缶ビール ギフト 茨城県守谷市 高評価★4.67
15,000〜30,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他の返礼品
【ふるさと納税】楽天SOYグランプリ受賞 の 甲羅組 【背ワタなし】高級ブラックタイガー（大型 むきえび）300g 〜5kg（1kgあたり：解凍時800g前後 / 約40〜70尾）年末まで配送指定OK＜最短3営業日以内発送・着日指定可 ＞【海鮮 エビ むきえび】
7,000〜144,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【ふるさと納税】ドリップバッグコーヒー 淡路島アソートセット 6種 120袋 飲み比べ ドリップバッグ コーヒー ドリップコーヒーファクトリー
12,000円（送料無料）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
